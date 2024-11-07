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Беседа с мошенниками обошлась российской пенсионерке в 1,2 млн рублей

В Югорске пенсионерка поверила мошенникам и лишилась 1,2 млн рублей

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Depositphotos

В Югорске 60-летняя женщина доверилась мошеннику, обещавшему провести перерасчет ее стажа, и лишилась сбережений. Об этом сообщает ugra-news.ru.

По информации издания, с россиянкой связался неизвестный, который представился якобы сотрудником Пенсионного фонда. Злоумышленник пообещал сделать перерасчет стажа женщины и записал ее на «личный прием».

После этого пенсионерке позвонила «сотрудница портала Госуслуг», которая убедила женщину, что кто-то якобы завладел ее личными данными. Когда мошенники поняли, что россиянка попалась на их уловки, они попросили ее передать информацию об СМС-сообщениях под предлогом блокировки подозрительных переводов.

Пожилая женщина выполнила инструкции преступников. Позже она обратилась в банк, чтобы уточнить информацию, и узнала, что с ее счетов списаны крупные суммы денег.

Россиянка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Общий ущерб от действий аферистов составил 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее МВД предупредило о росте популярности старой мошеннической схемы.

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