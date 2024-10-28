Восьмилетнего мальчика вытолкнул из окна четвертого этажа его старший брат

Во Франции восьмилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа, полиция подозревает его старшего брата. Об этом сообщает France Bleu.

Инцидент произошел 27 октября в Вильфонтене, департамент Изер. Утром воскресенья мальчик выпал из окна дома на улице Кал-Ам-Мен. В результате падения у него остановилось дыхание, но ребенка все же смогли реанимировать и доставили в отделение интенсивной терапии. Он получил серьезные травмы.

По подозрению в причастности к произошедшему полиция вскоре арестовала старшего брата жертвы. По версии следствия, именно 26-летний мужчина вытолкнул мальчика в окно. Почему он решил избавиться от младшего брата, пока неясно. Мать семейства доставили в больницу в шоковом состоянии.

Известно, что подозреваемый пока не имеет судимостей, но в прошлом году в его отношении возбудили дело о применении насилия, которое затем было прекращено. При задержании на месте предполагаемого преступления мужчина оказал сопротивление полиции. Ведется проверка.

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