Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Восьмилетнего мальчика вытолкнул из окна четвертого этажа его старший брат

Во Франции восьмилетний мальчик упал с четвертого этажа из-за старшего брата

close
Shutterstock

Во Франции восьмилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа, полиция подозревает его старшего брата. Об этом сообщает France Bleu.

Инцидент произошел 27 октября в Вильфонтене, департамент Изер. Утром воскресенья мальчик выпал из окна дома на улице Кал-Ам-Мен. В результате падения у него остановилось дыхание, но ребенка все же смогли реанимировать и доставили в отделение интенсивной терапии. Он получил серьезные травмы.

По подозрению в причастности к произошедшему полиция вскоре арестовала старшего брата жертвы. По версии следствия, именно 26-летний мужчина вытолкнул мальчика в окно. Почему он решил избавиться от младшего брата, пока неясно. Мать семейства доставили в больницу в шоковом состоянии.

Известно, что подозреваемый пока не имеет судимостей, но в прошлом году в его отношении возбудили дело о применении насилия, которое затем было прекращено. При задержании на месте предполагаемого преступления мужчина оказал сопротивление полиции. Ведется проверка.

Ранее в Кушве пенсионерка выкинула из окна маленького правнука.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами