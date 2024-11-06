Крыша таксопарка рухнула на машины во время снегопада в Омске

В Омске семь автомобилей оказались повреждены после обрушения крыши таксопарка во время снегопада. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает РИА Новости.

По информации агентства, на город обрушилась метель, которая спровоцировала восьмибалльные пробки. В этот период времени произошло обрушение крыши «Таксопарка-3», расположенного на Енисейской улице.

В результате произошедшего оказались повреждены семь машин. Никто не пострадал. В пресс-службе УМВД агентству сообщили, что проверка по факту случившегося не проводится.

До этого в Волгограде 14-летний подросток получил тяжелые травмы во время прогулки. На него обрушилась кирпичная кладка с крыши одной из построек, когда он гулял в гаражном кооперативе.

Ранее на сербском вокзале на людей обрушился бетонный козырек.