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Врач рассказал о пользе пальмового масла

Диетолог Жиляев: пальмовое масло полезно витаминами, опасным его делает нагрев

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Пальмовое масло не только не опасно, но и полезно, если не нагревать его до 200 градусов. Об этом в программе «Доктор 24» рассказал врач-диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев.

В регионах, где добывают пальмовое масло, его используют для профилактики дефицита витамина А. Также оно богато мощным антиоксидантом витамином Е, который предотвращает окисление жиров в организме и снижает риск деменции. Злоупотреблять пальмовым маслом не стоит из-за высокой калорийности: 900 килокалорий на 100 граммов.

Опасным пальмовое масло становится при нагреве до более 200 градусов: при этом образуются вещества, повышающие риск развития рака.

Врач призвал не бояться мороженого с пальмовым маслом, на котором обычно пишут «растительное масло » или «заменитель молочного жира». Масло позволяет удешевить продукт, но оно не вредит здоровью, поскольку не подвергается тепловой обработке.

До этого врач рассказала, что жевательная резинка не вызывает гастрит. При регулярной чистке зубов она снижает риск кариеса и может смягчать изжогу.

Ранее россиян предупредили об опасности перегрева тефлоновых сковородок.

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