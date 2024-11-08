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Baza: редкого леопарда застрелили, когда он хотел напасть на министра экологии России

Baza: леопарда застрелили при попытке нападения на министра экологии Козлова

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Сотрудник Нацпарка/Центр восстановления леопарда на Кавказе/VK

Молодого и редкого среднеазиатского леопарда по кличке Терек застрелили, когда он побежал в сторону министра экологии России Александра Козлова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что Терека летом 2024 года готовили к выпуску в природном парке «Большой Тхач» в Адыгее. На церемонии присутствовали министр экологии России Александр Козлов и множество сотрудников.

По данным Telegram-канала, Терек бросился в сторону, где находился министр. Люди с оружием начали стрелять сначала в воздух, а потом и в животное. Специалисты Экспертного совета по заповедному делу обратились к Козлову с просьбой провести проверку, однако ответ до сих пор не был получен.

До этого в Новосибирском зоопарке впервые показали детеныша дальневосточного леопарда, который появился на свет у молодой пары — Хиллари и Давы — 25 июля. Самка родилась в Новосибирском зоопарке, а ее супруг — в столице, откуда его позже привезли в Новосибирск для создания семьи.

Ранее в Приморье сняли на камеру леопарда.

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