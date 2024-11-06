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В Приморье сняли на камеру нового леопарда

«Земля леопарда»: немецкий любитель первым снял на камеру нового леопарда

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Телеграм-канал «Земля леопарда» — дирекция заповедника»

Фотограф-любитель из Германии Саша Фонсека первым снял на камеру леопарда, которого еще не регистрировали зоологи. Об этом сообщает администрация природного парка «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

«Благодаря уникальному узору пятен на шкуре хищника удалось определить, что ранее этот «любитель барсуков» не фиксировался сетью фотомониторинга. В ближайшее время пятнистый новичок будет внесен в базу данных ученых нацпарка, ему присвоят уникальный идентификационный номер, по которому в дальнейшем будут учитывать», — заявили в администрации парка.

Отмечается, что Фонсека продолжит вести съемки дикой природы в Приморском крае.

До этого в Новосибирском зоопарке впервые показали котенка дальневосточного леопарда.

На видео детеныш уже самостоятельно передвигается по отведенной для его семьи площади, хотя пока не отдаляется от матери на большие расстояния. Детеныш появился у молодой пары, Хиллари и Давы, 25 июля. Самка родилась в Новосибирском зоопарке, а отец — в столице, откуда позже его привезли в Новосибирск для создания семьи.

Ранее мать-героиня леопард Герда впервые попала на фотоловушку со своим новым котенком.

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