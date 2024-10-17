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Врачи достали из желудка мужчины живого таракана

OC: в Индии врачи достали из желудка пациента живого таракана

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В Индии врачи обнаружили в кишечнике мужчины живого таракана, пишет Oddity Central. Сам пациент пришел в больницу с жалобами на расстройство желудка.

Мужчина рассказал врачам, что страдает от проблем с желудком последние три дня. Проблемы начались после того, как он купил уличную еду на рынке. Доктора решили провести эндоскопию, чтобы выяснить причины его состояния, и нашли живого таракана внутри пациента.

Доктор Шубхам Ватся сообщил, насекомое благополучно извлекли из желудка пациента с помощью специального устройства.

«Это позволило удалить таракана и предотвратить возможные серьезные осложнения», — добавил врач.

Эксперты предполагают, что таракан мог попасть в кишечник либо во время сна индийца, либо был случайно проглочен им на рынке.

Ранее врачи предупредили об опасности заползающих в уши тараканов и других насекомых.

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