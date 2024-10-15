Неизвестные подкинули новорожденного младенца в мусорный бак и подожгли

В Казахстане младенец попал в больницу с многочисленными ожогами после того, как оказался в горящем контейнере. Об этом сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в городе Семее. Местные жители заметили бак, охваченный огнем, внутри находилась девочка. Ребенка оперативно доставили в больницу с ожогами 70% тела. Из-за серьезных травм спасти пострадавшую не удалось.

Как сообщает Arnapress.kz со ссылкой на местные паблики, изначально считалось, что девочка родилась около месяца назад. Позже выяснилось, что, предположительно, ей был всего один день.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре.

«Досудебное расследование по данному факту взято под специальный контроль прокуратуры области», – сообщается в публикации.

Как рассказали в полиции, расследование продолжается. На данный момент правоохранители изучают видео с камер наблюдения и устанавливают очевидцев.

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