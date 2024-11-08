В РФ заочно осудили председателя украинского «Черного комитета»

Российский суд заочно приговорил председателя украинского общественного движения «Черный комитет» Богдана Тицкого к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.

В заявлении уточняется, что решение принял 2-й Западный окружной военный суд. Инстанция признала мужчину виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, а также в организации нападения на служебные помещения Российского центра науки и культуры в Киеве.

По информации следствия, 18 февраля 2018 года Тицкий распространил в социальных сетях призывы к совершению нападения. В тот же день Российский центр науки и культуры подвергся атаке. В результате злоумышленники нарушили нормальный порядок работы организации и повредили ее имущество. Ущерб оценили более чем в 92 тыс. рублей.

«Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Тицкого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в надзорном органе.

Впоследствии суд заочно приговорил главу «Черного комитета» к 14 годам колонии общего режима. Кроме того, инстанция лишила мужчину права заниматься администрированием сайтов в течение трех лет.

Ранее жителя Магаданской области осудили за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.