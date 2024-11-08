Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ заочно осудили председателя украинского «Черного комитета»

Радикала Тицкого заочно осудили на 14 лет за атаку на российский центр в Киеве

close
Depositphotos

Российский суд заочно приговорил председателя украинского общественного движения «Черный комитет» Богдана Тицкого к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.

В заявлении уточняется, что решение принял 2-й Западный окружной военный суд. Инстанция признала мужчину виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, а также в организации нападения на служебные помещения Российского центра науки и культуры в Киеве.

По информации следствия, 18 февраля 2018 года Тицкий распространил в социальных сетях призывы к совершению нападения. В тот же день Российский центр науки и культуры подвергся атаке. В результате злоумышленники нарушили нормальный порядок работы организации и повредили ее имущество. Ущерб оценили более чем в 92 тыс. рублей.

«Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Тицкого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в надзорном органе.

Впоследствии суд заочно приговорил главу «Черного комитета» к 14 годам колонии общего режима. Кроме того, инстанция лишила мужчину права заниматься администрированием сайтов в течение трех лет.

Ранее жителя Магаданской области осудили за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами