На москвича составили 24 административных протокола за фотографии в соцсетях

В Москве 28-летнего жителя арестовали на десять суток после обнаружения на его странице во «ВКонтакте» фотографий с запрещенной в России символикой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Мужчина хранил в «Сохраненном» десятки фотографий с нацистскими солдатами, Гитлером и его соратниками, Третьего рейха. В отношении нарушителя составили 24 административных протокола за демонстрацию нацистской символики, после чего его оставили в СИЗО до 20 сентября.

До этого житель Сургута вытерся полотенцем после душа и попал под статью об экстремизме. На банном полотенце была восьмиконечная звезда с черно-белыми лучами — символ экстремистского АУЕ (организация запрещена в России). Суд посчитал, что, демонстрируя эту символику, сургутянин призывал к сплоченности осужденных против правосудия.

Ранее в Барнауле заключенных оштрафовали за демонстрацию татуировок сокамерникам.