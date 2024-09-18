Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На москвича составили 24 административных протокола за фотографии в соцсетях

В Москве мужчина получил 10 суток за нацистские фотографии в соцсети

close
Осторожно, Москва» ' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

В Москве 28-летнего жителя арестовали на десять суток после обнаружения на его странице во «ВКонтакте» фотографий с запрещенной в России символикой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Мужчина хранил в «Сохраненном» десятки фотографий с нацистскими солдатами, Гитлером и его соратниками, Третьего рейха. В отношении нарушителя составили 24 административных протокола за демонстрацию нацистской символики, после чего его оставили в СИЗО до 20 сентября.

До этого житель Сургута вытерся полотенцем после душа и попал под статью об экстремизме. На банном полотенце была восьмиконечная звезда с черно-белыми лучами — символ экстремистского АУЕ (организация запрещена в России). Суд посчитал, что, демонстрируя эту символику, сургутянин призывал к сплоченности осужденных против правосудия.

Ранее в Барнауле заключенных оштрафовали за демонстрацию татуировок сокамерникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами