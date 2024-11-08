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Российский полицейский угодил под суд за продажу наркотиков арестантам

На Ямале экс-начальник ИВС продал арестанту наркотики и попал под суд

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Global Look Press

На Ямале будут судить экс-начальника изолятора временного содержания, продававшего заключенным наркотики. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.

Установлено, что бывший начальник изолятора в Ноябрьске, действуя по предварительному сговору с другим лицом, незаконно сбыл наркотические средства в значительном объеме лицу, находящемуся в изоляторе. Кроме того, он за денежное вознаграждение передал арестанту предметы бытового назначения и запрещенные мобильные телефоны.

В итоге полицейскому и его помощнику предъявили обвинения по нескольким статьям УК, включая мошенничество и взяточничество. За указанные преступления фигурантам грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет и штраф до 1 млн рублей.

Ранее полицейского из Приморского края оштрафовали за уничтожение наркотиков.

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