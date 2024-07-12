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Полицейского из Приморского края оштрафовали за уничтожение наркотиков

В Приморье полицейский уничтожил наркотики, за сбыт которых осудили его коллегу

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Александр Вильф/РИА Новости

В Приморском крае сотрудник полиции получил штраф за уничтожение улик, сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

Мужчина оказался на скамье подсудимых за сокрытие преступления, а именно уничтожения улик в виде более 2 кг каннабиса. В момент совершения преступления он являлся сотрудником правоохранительных органов, но не стал сообщать о найденных им наркотиках вышестоящему руководству. Вместо этого полицейский дал указание уничтожить опасную растительность. Тем не менее в итоге его подчиненный был приговорен к 11 годам лишения свободы за сбыт растительных наркотиков и злоупотребление должностными полномочиями.

Позже выяснилось, что его бывший коллега и начальник узнал о тайнике с наркотическим веществом в окрестностях поселка Камень-Рыболов от другого своего подчиненного. Сначала начальник подразделения решил понаблюдать за запрещенной растительностью, но когда за наркотиком никто не пришел, отдал распоряжение уничтожить его запасы, не сохранив при этом образцов для проведения экспертизы. В итоге суд учел некие «смягчающие обстоятельства» и оштрафовал бывшего полицейского на 40 тыс. рублей.

Ранее пермских полицейских из отдела наркоконтроля обвинили в хранении наркотиков.

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