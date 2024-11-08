В Гватемале запросили почти 3000 лет тюрьмы для экс-начальника Генштаба

Бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Гватемалы Бенедикто Лукаса Гарсию хотят лишить свободы почти на 3000 лет за геноцид и преступления против человечности. Об этом пишет газета Le Figaro.

По информации журналистов, 92-летний мужчина обвиняется в причастности к зачисткам коренного населения в 1978–1982 годах. Тогда не стало более 1200 человек.

В материале со ссылкой на прокурора подчеркивается, что фигурант дела стремился уничтожить этническую группу майя иксиль. Вооруженные силы Гватемалы в годы гражданской войны считали представителей этой группы «внутренним врагом».

При этом в настоящее время Гарсия уже отбывает 58-летний тюремный срок. В 2018 году экс-начальника Генерального штаба армии страны осудили за похищение молодого человека и пытки его сестры.

Из публикации следует, что по состоянию здоровья мужчину перевели в военный госпиталь. Оттуда он следил за судебным заседанием по новому делу, приняв участие в слушаниях по видеоконференцсвязи.

Как выяснили авторы статьи, приговор планируют вынести уже на следующей неделе. Прокуратура Гватемалы потребовала лишить Гарсию свободы на 2860 лет.

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