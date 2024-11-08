Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Гватемале запросили почти 3000 лет тюрьмы для экс-начальника Генштаба

Экс-начальника Генштаба Гватемалы Гарсию хотят посадить на 2860 лет за геноцид

close
Depositphotos

Бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Гватемалы Бенедикто Лукаса Гарсию хотят лишить свободы почти на 3000 лет за геноцид и преступления против человечности. Об этом пишет газета Le Figaro.

По информации журналистов, 92-летний мужчина обвиняется в причастности к зачисткам коренного населения в 1978–1982 годах. Тогда не стало более 1200 человек.

В материале со ссылкой на прокурора подчеркивается, что фигурант дела стремился уничтожить этническую группу майя иксиль. Вооруженные силы Гватемалы в годы гражданской войны считали представителей этой группы «внутренним врагом».

При этом в настоящее время Гарсия уже отбывает 58-летний тюремный срок. В 2018 году экс-начальника Генерального штаба армии страны осудили за похищение молодого человека и пытки его сестры.

Из публикации следует, что по состоянию здоровья мужчину перевели в военный госпиталь. Оттуда он следил за судебным заседанием по новому делу, приняв участие в слушаниях по видеоконференцсвязи.

Как выяснили авторы статьи, приговор планируют вынести уже на следующей неделе. Прокуратура Гватемалы потребовала лишить Гарсию свободы на 2860 лет.

Ранее в ООН призвали Перу выплатить компенсации насильно стерилизованным женщинам.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами