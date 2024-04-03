В Подмосковье бойцовская собака напала на четырехлетнего ребенка

В подмосковных Люберцах прокуратура расследует нападение домашней собаки на дошкольника. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Инцидент произошел 2 апреля: собака породы американский стаффордширский терьер самостоятельно покинула квартиру и набросилась на четырехлетнего мальчика, который в это время находился на лестничной клетке.

«В результате происшествия ребенок получил множественные укушенные раны головы и различных частей тела и был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Прокуратура установит обстоятельства случившегося, а также проверит соблюдение законодательства об ответственном обращении с животными.

Ранее россиянка получила 100 тысяч рублей после нападения стаффорда.