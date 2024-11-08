Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пришедшие в гости друзья сына украли из квартиры семьи шубы, золотые часы и PlayStation

В Москве двое юношей обокрали квартиру родителей своего друга на 3 млн рублей

close
Depositphotos

Друзья сына вынесли из квартиры московской семьи вещи более чем на 3 млн рублей. Об этом сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, 19-летний Антон пригласил к себе домой на пижамную вечеринку приятелей — 18-летнего Даниила и 19-летнего Глеба. Когда гости разошлись, юноша обнаружил пропажу двух шуб, двух пар золотых часов, игровой приставки PlayStation, беспроводных колонок, пейнтбольного пистолета и патронов к нему. Общая сумма ущерба составила 3,2 млн рублей.

Молодой человек решил не говорить о случившемся родителям, но те сами догадались обо всем, едва зайдя в полупустую квартиру. Отец юноши, бизнесмен Михаил, немедленно вызвал полицию. Следователи допросили сына хозяев и выяснили имена приходивших в гости студентов, их задержали по месту проживания.

Ранее в Тольятти женщина вооружилась скальпелем и ограбила пожилую соседку.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами