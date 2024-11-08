Пришедшие в гости друзья сына украли из квартиры семьи шубы, золотые часы и PlayStation

Друзья сына вынесли из квартиры московской семьи вещи более чем на 3 млн рублей. Об этом сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, 19-летний Антон пригласил к себе домой на пижамную вечеринку приятелей — 18-летнего Даниила и 19-летнего Глеба. Когда гости разошлись, юноша обнаружил пропажу двух шуб, двух пар золотых часов, игровой приставки PlayStation, беспроводных колонок, пейнтбольного пистолета и патронов к нему. Общая сумма ущерба составила 3,2 млн рублей.

Молодой человек решил не говорить о случившемся родителям, но те сами догадались обо всем, едва зайдя в полупустую квартиру. Отец юноши, бизнесмен Михаил, немедленно вызвал полицию. Следователи допросили сына хозяев и выяснили имена приходивших в гости студентов, их задержали по месту проживания.

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