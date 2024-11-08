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Политолог назвала заседание Валдайского клуба подходящим местом для политических заявлений

Политолог Косарева: все страны будут обсуждать выступление Путина в клубе «Валдай»

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Речь президента России Владимира Путина на заседании Валдайского клуба носила характер политического манифеста о справедливом миропорядке, став дополнением предыдущих выступлений главы государства, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анна Косарева.

По ее словам, Валдайский клуб является подходящим местом для озвучивания заявлений на внутреннюю и внешнюю аудиторию.

«Лейтмотивом выступления главы государства стал тезис о противоречии тоталитарной, стремящейся к унификации всего и вся политики бывших держав-гегемонов и системы, строящейся на принципе «полифонии» и равенства государств», — сказала она.

Косарева добавила, что для России, как заметил Владимир Путин, западная цивилизация не является врагом.

«Россия за последние пару лет стала «страной-бунтарем», которая смогла возразить монополисту мирового порядка и при этом предложить собственный проект будущего, в котором есть место всем государствам мира», — отметила политолог.

По ее мнению, эта модель привлекательна, так как Россия не стремится навязать собственную систему ценностей и политическую культуру.

«Очевидно, что выступление Владимира Путина опять будет на первых страницах всех мировых СМИ. Причем, по традиции, обсуждать выступление российского президента будут не только в странах, где поддерживают его борьбу за многополярный мир, но и в странах запада, где любое выступление Путина сразу становится инфоповодом номер один», — заключила она.

Ранее Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

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