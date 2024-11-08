Российская воспитательница, силой укладывавшая ребенка спать, заинтересовала следователей

В Самаре воспитательница одного из детских садов силой укладывала ребенка на дневной сон. Воспитательные методы педагога попали на видео, которое позже оказалось в распоряжении Telegram-канала «ЧП Самара».

На нем женщина пытается не давать дошкольнику встать с кровати, пока тот сопротивляется. При этом дошкольный работник говорит мальчику, что не делает ему больно, и обвиняет воспитанника в том, что «он достал всех».

Подписчик канала, приславший видео, отметил, что после того, как о случившемся узнали родители детей, заведующая решила проблему, переведя сотрудницу в другую группу. По предварительной информации, педагог работает в детском саду №1 в микрорайоне «Крутые ключи».

Записью заинтересовались в Следственном комитете и прокуратуре.

Ранее в Подмосковье после грубого обращения воспитателя с детьми возбудили дело.