Россиян призвали не делать выводы о мусульманах по поведению мигрантов

Мигранты могут не разделять ценности исповедующих ислам жителей РФ, поэтому не стоит делать выводы о российских мусульманах по поведению иностранных граждан. Об этом заявил глава Духовного собрания мусульман РФ Альбир хазрат Крганов, пишет «Лента.ру».

В распоряжении журналистов оказался доклад муфтия, посвященный ситуации в миграционной сфере.

«Наша многонациональная страна всегда славилась своим взаимопониманием и уважением к различным религиям, культурам и традициям. Важно и сегодня сохранять этот диалог и взаимоуважение внутри страны, несмотря на все то, что происходит далеко за ее пределами», — отметил Крганов.

При этом он обратил внимание, что в последнее время в РФ начали появляться тревожные тенденции. В частности, речь идет о переносе негативного отношения к мигрантам на российских мусульман. Муфтий призвал граждан страны не поддаваться соответствующим настроениям, так как это может привести к формированию стереотипного восприятия ислама и исповедующих его россиян.

«Нас не следует «мешать одной ложкой» с гостями, временно приехавшими в страну, и судить по их поступкам и делам, которые не разделяют и тем самым не имеют отношения к нашему исконному наследию и истинному духу мусульманских народов РФ», — добавил глава Духовного собрания.

По его словам, сейчас ислам в РФ исповедуют представители более 60 этносов. У этих людей нет другой Родины, и они гордятся своим российским гражданством.

Тем не менее бывают моменты, когда мусульманам приходится слушать «слова неприязни» в свой адрес. И происходит это из-за неподобающего поведения приехавших в государство иностранцев, пояснил Крганов.

«Это несправедливо, неприятно, да и неправильно», — подытожил муфтий.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию в миграционной сфере.