«Глупейшая женщина в туре»: испанскую теннисистку обвинили в расизме

Испанская теннисистка Паула Бадоса, занимающая 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), подверглась обвинениям в расизме.

Ранее тренер спортсменки Пол Толедо выложил в своих социальных сетях фотографию, на которой Бадоса палочками для еды имитировала азиатский разрез глаз. Это тут же вызвало волну критики в адрес испанки, которая принесла свои извинения. На следующий пост тренера она написала: «Спасибо, что на этот раз не выложил фото, из-за которого у меня будут неприятности».

Слова Бадосы были восприняты как новый акт расизма. Один из подписчиков и вовсе назвал Бадосу «глупейшей женщиной в туре». В диалог пришла сама теннисистка.

«Если бы вы знали меня хотя бы на 1%, вы бы понимали, что я из тех, кто пытается найти юмор в негативе. Вся эта травля безумна и нелепа. Это просто ненормально и неприемлемо. Обычно я даже не обращаю на это внимания. Но всему есть предел», — отреагировала Бадоса.

Позже спортсменка сделала свой аккаунт приватным.

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