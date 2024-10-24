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«Глупейшая женщина в туре»: испанскую теннисистку обвинили в расизме

Теннисистку Бадосу обвинили в расизме и назвали «глупейшей женщиной в туре»

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Global Look Press

Испанская теннисистка Паула Бадоса, занимающая 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), подверглась обвинениям в расизме.

Ранее тренер спортсменки Пол Толедо выложил в своих социальных сетях фотографию, на которой Бадоса палочками для еды имитировала азиатский разрез глаз. Это тут же вызвало волну критики в адрес испанки, которая принесла свои извинения. На следующий пост тренера она написала: «Спасибо, что на этот раз не выложил фото, из-за которого у меня будут неприятности».

Слова Бадосы были восприняты как новый акт расизма. Один из подписчиков и вовсе назвал Бадосу «глупейшей женщиной в туре». В диалог пришла сама теннисистка.

«Если бы вы знали меня хотя бы на 1%, вы бы понимали, что я из тех, кто пытается найти юмор в негативе. Вся эта травля безумна и нелепа. Это просто ненормально и неприемлемо. Обычно я даже не обращаю на это внимания. Но всему есть предел», — отреагировала Бадоса.

Позже спортсменка сделала свой аккаунт приватным.

Ранее Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас похвалил суд за тюремный срок для фаната за расистские выкрики.

Ранее Винисиус высмеял получивших тюремный срок расистов.

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