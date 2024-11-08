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Банда держала двухлетнего ребенка раздетым в клетке с фекалиями и мочой

В США пятеро взрослых удерживали троих детей и несколько собак в запертом доме

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Carrollton KY PD/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США двухлетнего мальчика нашли раздетым в клетке с фекалиями и мочой, передает People.

На этой неделе в Кэрроллтоне, штат Кентукки, был найден мальчик, который был «заперт за деревянным и металлическим ограждением, закрытым на висячий замок». Сообщается, что правоохранители отреагировали на информацию от местных жителей о том, что маленький ребенок может находиться в закрытом помещении. Прибыв на место, они обнаружили малолетнего в загрязненной экскрементами клетке. При проведении обыска в доме нашлись еще двое детей, возраст которых остается неизвестным, а также девять собак в плохом состоянии.

По обвинению в преступном насилии и неосторожном обращении с ребенком были арестованы пять человек — Шелби Туроси, Уильям Махони, Тэмми Симмонс, Коди Джонсон и Бренда Чилтон. Туроси также обвинили в хранении метамфетамина и марихуаны. Полиция пока не подтвердила, что жертвы имеют отношение к кому-либо из пяти арестованных. Расследование продолжается.

Ранее в Екатеринбурге безработный наркоман похитил детей с автобусной остановки ради выкупа.

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