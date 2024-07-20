В Екатеринбурге безработный наркоман похитил детей с автобусной остановки ради выкупа

Житель Екатеринбурга, страдающий от наркотической зависимости, решился на похищение ради выкупа. Об этом сообщает mk.ru.

Подозрительный мужчина подошел в разгар рабочего дня к двум 14-летним школьникам, которые сидели на остановке в ожидании автобуса, и предложил им пройти за ним. Мальчики отказались, но незнакомец, едва услышав отказ, ударил одного из них, а затем приказал следовать в его квартиру. Оказавшись дома, мужчина потребовал, чтобы подростки позвонили своим родителям и рассказали о произошедшем. Он также назвал сумму выкупа — несколько десятков тысяч рублей. Матери похищенных друзей обратились в полицию, а затем притворились, что готовы отдать деньги.

После операции по передаче выкупа с участием полиции, ФСБ и Росгвардии подозреваемый был задержан. В отделе полиции выяснилось, что 28-летний похититель был дважды судим за хранение и сбыт наркотиков. Сосед мужчины рассказал, что из-за судимости он не мог устроиться на работу, но был вынужден искать источники дохода, так как имел жену и ребенка. В 2018 году он попал в тюрьму по той же статье, но этим летом вышел на свободу и вновь столкнулся с безденежьем.

Наркомана со стажем теперь обвинили в похищении и вымогательстве, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Батайске трое мужчин похитили подростка и требовали у его родных 250 тыс. рублей.