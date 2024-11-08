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В Подмосковье полиция ликвидировала нарколабораторию

МВД: в подмосковной Ольховке полиция накрыла мефедроновую нарколабораторию

В Московской области сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию, где производили мефедрон. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, житель Москвы арендовал ангар в деревне Ольховке и оборудовал там лабораторию для изготовления запрещенных веществ. Мужчину задержали на месте. Во время обыска ангара полиция нашла более девяти килограммов кристаллического вещества, емкости с прекурсорами общим объемом около 250 литров и другие предметы. Экспертиза показала, что сухое вещество, найденное в лаборатории, является мефедроном.
 
По данному факту возбудили уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.

До этого в Псковской области сотрудники таможни обнаружили в фуре 110 кг наркотиков. По информации Федеральной таможенной службы, инцидент произошел на пункте пропуска Убылинка. Таможенники выявили посторонние вложения в запасных колесах фуры во время сканирования — ими оказались 55 брикетов молочного цвета с порошкообразным веществом внутри. По результатам стало ясно, что это МДМА (экстази).

Ранее грабители вломились в дом российского бизнесмена и забрали у него кокаин.

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