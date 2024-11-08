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На МКАД произошло массовое ДТП с тремя грузовиками

Госавтоинспекция: в ДТП с тремя грузовиками и авто на МКАД пострадал человек

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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Москве на 41-м километре кольцевой автодороги (МКАД) произошла массовая авария с грузовиками. Об этом сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале.

По данным ведомства, на дороге столкнулись три грузовых и одно легковое авто. В инциденте пострадал один человек. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Столичный Дептранс сообщил о затруднении движения из-за случившегося и призвал планировать пути объезда.

До этого в Тверской области на платной трассе «Москва-Санкт – Петербург» на видео попал взрыв после столкновения автоцистерны с битумом и фуры. Водитель одного из грузовиков вопреки запретам остановился на обочине скоростной магистрали. Второй отвлекся и столкнулся со стоящим автомобилем.

Неделей ранее в Саратовской области произошло жесткое ДТП с автобусом и пятью легковыми автомобилями. В результате ДТП пострадал как минимум один человек — это мужчина, который находился в Lada Priora. Его госпитализировали.

Ранее под Красноярском перевернулся пассажирский автобус.

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