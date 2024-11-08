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Заболевший неизлечимой болезнью каменщик хочет засудить работодателя ради спасения коллег

Каменщик заболел неизлечимой болезнью легких из-за работы с искусственным камнем

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LeighDay_Law/X (ранее Twitter)

Каменщик заболел неизлечимой болезнью из-за работы с токсичным материалом и подал в суд на работодателя ради спасения коллег, пишет Daily Mail.

По данным таблоида, 48-летний отец троих детей Марек Маржец, приехавший в Великобританию из Польши, работал на предприятиях по производству искусственного камня с 2012 года. Недавно врачи сказали мужчине, что ему остались считанные недели из-за стремительного развития неизлечимого заболевания легких — силикоза, возникшего из-за работы с кварцевыми кухонными столешницами. Как выяснилось, пыль от резки искусственного камня, на 90 процентов состоящего из измельченного кварца и на оставшиеся 10 — из смол и пигментов, оседала в легких мужчины и оставляла внутри рубцы.

Врачи заявили, что Маржец уже «слишком болен», чтобы перенести необходимую ему операцию по пересадке легких. Это известие заставило мужчину подать иск против бывших работодателей, в нем он обвинил производителей камня в небезопасных условиях труда. По его словам, нужно внести изменения в технике безопасности на производстве, чтобы остановить растущее число случаев силикоза. Он надеется оказать влияние собственной историей ради благополучия коллег.

Сейчас мужчине, испытывающему ужасную боль, оказывают паллиативную помощь.

«Я приехал в Великобританию в надежде построить лучшую жизнь и хотел быть уверенным в том, что мои маленькие дочери будут материально обеспечены. Я не могу передать словами, как я зол, что мне позволили работать в таких условиях и что моя жизнь оборвалась только из-за того, что я выполнял свою работу», — признался Маржец.

Ранее в Китае девушка прекратила есть, пить и двигаться после выговора на работе.

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