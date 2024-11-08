Врач рассказал, какие продукты помогут восполнить энергию после пропуска приема пищи

Легкие закуски помогут безопасно восполнить энергию после пропуска приема пищи. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

По его словам, к таким продуктам можно отнести фрукты, йогурт, орехи, овсянку или протеиновые коктейли. Он пояснил, что они позволят поддерживать сытость и энергию без резких скачков уровня сахара в крови. При этом тяжелые, жирные и острые блюда могут вызвать дискомфорт в желудке, предупредил врач. Соблюдение таких рекомендаций может помочь избежать негативных последствий в связи с пропуском приемов пищи.

«Без еды человек может прожить от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от его физического состояния, уровня гидратации и других факторов. Обычно без серьезных последствий для здоровья здоровый человек может обойтись без пищи в течение трех-семи дней», — добавил специалист.

Ученые до этого выяснили, что интервальное голодание может способствовать делению стволовых клеток кишечника, что в некоторых ситуациях может повысить риск развития рака. Они пояснили, что это система питания, при которой все приемы пищи ограничиваются временным окном. Например, человек голодает 16 часов, а затем ест несколько раз за восемь часов.

Ранее врач рассказал, почему не стоит съедать много еды после длительного голодания.