Ученые выяснили, как интервальное голодание влияет на стволовые клетки кишечника

Интервальное голодание может способствовать делению стволовых клеток кишечника, что в некоторых ситуациях может повысить риск развития рака. Об этом сообщает The Conversation.

Интервальное голодание — система питания, при которой все приемы пищи ограничиваются временным окном. Например, человек голодает 16 часов, а затем ест несколько раз за восемь часов. Другой популярный вариант — обычное питание в течение пяти дней и ограничение калорий в течение двух дней.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что интервальное голодание может заставить стволовые клетки мышей быстрее делиться. Потенциально это может быть полезно для восстановления клеток кишечника после повреждения. Однако при наличии определенных мутаций ускоренная регенерация кишечника способствовала развитию рака.

Исследование проводилось на мышах, у людей связь между интервальным голоданием и раком еще более сложная. Некоторые данные показывают, что такая схема питания помогает похудеть и снижает риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, однако результаты исследований противоречивы.

Ранее ученые выяснили, что воспаление мешает работе стволовых клеток кишечника.