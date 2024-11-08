Притворявшийся врачом мужчина обзавелся сотнями пациентов за несколько месяцев практики

В Германии не имевший отношения к медицине мужчина попал под суд за то, что вел докторскую практику около года. Об этом пишет Bild.

По данным следствия, 36-летний Саша Р. играл роль доктора с июля 2020 года. Он брал кровь, выписывал лекарства и выезжал на дом. Среди его пациентов были настоящие врачи, которые не смогли раскусить помощника медсестры. Мужчина, который никогда не учился медицине, вел прием в Лейпциге и осуществлял выезды на дом в качестве специалиста по общей и неотложной медицине и проводил онлайн-консультации пациентов. В его базе числилось более 200 пациентов, в итоге прокуроры предъявили фигуранту 251 обвинение.

Аферист с удовольствием раздавал рецепты и больничные листы до тех пор, пока в середине февраля 2021 года его прикрытие не было раскрыто. Согласно обвинительному заключению, одним из пациентов Саши был также известный лейпцигский врач, которого беспокоила ушибленная нога. Мужчина опасался эмболии и вызвал лжедоктора на дом, но тот лишь опроверг его опасения и взял €194 за вызов. Пострадавшего, который поверил мошеннику, спасти не удалось.

Утверждается, что отец лжедоктора также был задействован в афере, он регулярно присутствовал на консультациях и сопровождал сына во время визитов на дом, представляясь помощником врача. Сейчас мужчина находится в розыске. Судебный процесс над лжецом продолжается.

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