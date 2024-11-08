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Психолог объяснила, почему дети могут рисовать только красным или черным цветами

Психолог Матвеева: дети могут рисовать черным цветом, потому что он контрастный

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Shutterstock

Дети могут рисовать преимущественно красным и черным цветами, потому что им нравятся контрастные оттенки. Об этом РИАМО рассказала психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Софья Матвеева.

В случае, если родителей это беспокоит, стоит поговорить с ребенком и узнать, что он рисует, предложила она. Кроме того, по ее словам, причина может заключаться и в том, что он рисует тем карандашом, который лучше заточен или удобнее лежит в руке. Однако в некоторых случаях такие рисунки должны заставить задуматься о эмоциональном состоянии сына или дочери, добавила Матвеева.

«Бывает, что детский рисунок кажется взрослому недоработанным или вовсе оказывается непонятным. «Что это у тебя все такие длиннорукие?», «Давай маме машину нарисуем, а папе волосы!» — это частые примеры критики. Если вам непонятны детали, задавайте вопросы, а не выражайте свое недовольство. Если хотите внести корректировки, то приглашайте ребенка к обсуждению: «Красивый портрет! Как ты думаешь, что можно добавить к нему, чтобы стало понятно, что мама тут радуется?» — посоветовала она.

Врач-психиатр сети клиник «Поликлиника.ру» Хлоя Милавица до этого рассказала «Газете.Ru», что многократно повторяющиеся элементы в рисунке могут свидетельствовать о расстройствах аутистического спектра у ребенка, особенно если их сложность не соответствует возрасту.

Ранее стало известно, почему дети могут рисовать один и тот же рисунок.

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