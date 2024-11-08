Стало известно, почему дети могут рисовать один и тот же рисунок

Дети могут рисовать рисунки на одну и ту же тему в течение длительного времени, потому что этот сюжет является значимым для них. Об этом РИАМО рассказала психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Софья Матвеева.

Она рекомендует поинтересоваться, что изображено на картинке и какой характер у персонажей. По ее словам, повторение рисунков также может быть обусловлено тем, что ребенок не умеет или не хочет рисовать по-другому, потому что боится допустить ошибку.

«В этом случае предложите сыграть в игру, которая поможет преодолеть страх. Попросите ребенка нарисовать несколько случайных линий, точек и каракулей, а затем превратите их в небольшие зарисовки. Потом поменяйтесь ролями — теперь каракули рисуете вы, а ребенок дорисовывает их в картинку», — предложила Матвеева.

Эксперт также советует проследить за процессом создания рисунка. Так, например, если ребенок сильно расстраивается, что у него не получается нарисовать что-то, психолог советует помочь ему пережить «неудачу».

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