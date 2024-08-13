Психиатр рассказала, как распознать проблемы с психикой у ребенка по его рисункам

Маленькие дети любят рисовать, но иногда их творчество кажется взрослым странным и даже пугающим. И хотя ставить какой бы то ни было диагноз ребенку только по его рисункам нельзя, есть моменты, которые должны насторожить ответственного родителя. О том, на что обращать внимание, «Газете.Ru» рассказала врач-психиатр сети клиник «Поликлиника.ру» Хлоя Милавица.

По словам психиатра, оценивать состояние ребенка можно только комплексно, но ряд моментов в его творчестве является поводом для обращения к специалисту.

«О расстройствах аутического спектра могут свидетельствовать многократно повторяющиеся элементы в рисунке, особенно если их сложность не соответствует возрасту. Например, ребенок изображает одну и ту же фигуру на целой кипе бумаг, отказывается нарисовать что-либо другое, использует только один цвет карандаша или фломастера. Или выводит очень красивые «вензеля», рисует четкие геометрические формы, хотя еще не должен так уметь», — рассказала врач.

О возможной психопатии или ПТСР у ребенка, пережившего травматичный опыт, могут говорить рисунки со сценами насилия, с жестокими и детализированными подробностями, отметила специалист.

«Если ребенок младше 7 лет рисует сцены с половыми актами, это может указывать на его преждевременное половое развитие или на то, что его совращают взрослые. Для депрессивных состояний характерны рисунки с обилием темных цветов и намеками на причинение себе вреда», — продолжила врач.

Психиатр добавила, что если ребенок не проявляет интереса к рисованию, в возрасте старше 3 лет не может провести линию на бумаге и (или) не умеет держать карандаш, а в возрасте старше 5-6 лет не способен заштриховать область, не выходя за контуры фигуры, можно предположить задержку психического развития.

«Но даже если обнаружился какой-то из перечисленных моментов, не стоит бить тревогу. Лучше привести ребенка к психологу или психиатру, который сможет оценить его психическое состояние комплексно», — подытожила доктор.

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