Ученые создали молекулу, заменяющую 10-километровую пробежку натощак

Датские ученые из Орхусского университета создала молекулу под названием LaKe, которая может вызывать в организме метаболические эффекты регулярных физических тренировок и голодания. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Agricultural and Food Chemistry (JAFC).

Упражнения и пропуск приемов пищи укрепляют сердце и снижают уровень жира в крови за счет повышении уровня лактата и кетонов в организме. Эти вещества действуют как эффективное топливо для клеток, принося пользу органам тела.

«Мы разработали молекулу, которая может имитировать естественную метаболическую реакцию организма на интенсивные упражнения и голодание. На практике молекула приводит организм в метаболическое состояние, соответствующее бегу на 10 километров с высокой скоростью натощак.

Когда уровень лактата и кетонов в крови повышается, увеличивается выработка гормона, подавляющего аппетит, а уровень свободных жирных кислот в крови снижается. Это имеет ряд преимуществ для здоровья, например, снижает риск развития метаболического синдрома », — объяснил ведущий автор работы, профессор Томас Поулсен с кафедры химии Орхусского университета.

Авторы разработки отметили, что LaKe позволила добиться метаболических эффектов, которых почти невозможно своими силами из-за накопления в организме таких побочных продуктов, как кислота и соль.

Исследователи испытали молекулу LaKe на крысах и приступили к клиническим тестам на людях в университетской больнице города Орхуса. По словам ученых, если все пройдет благополучно, LaKe может стать пищевой добавкой для людей, которым противопоказаны строгие диеты и интенсивные тренировки по состоянию здоровья.

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