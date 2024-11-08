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В России впервые обнаружили природную колонию редких нетопырей

В Приморье нашли первую в РФ природную колонию алашаньских нетопырей

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Телеграм-канал «Земля леопарда» — дирекция заповедников»

В Приморье нашли первую в РФ природную колонию алашаньских нетопырей. Об этом сообщает пресс-служба национального парка «Земля леопарда».

Животные проживали в прибрежном гроте, при этом обычно колонии этих летучих мышей появляются только на чердаках или под крышами зданий. Особенностью взрослых алашаньских нетопырей является инстинктивное замирание в случае опасности. Если взять их в руки, то они застывают в разных позах, при этом нередко с растопыренными крыльями.

До этого в Индийском океане открыли подводные горы с морскими «нетопырями» и рыбами-пауками.

Также исследователи обнаружили слепого угря, живущего на глубине 5 километров, покрытого прозрачной кожей; новые виды рыб-пауков; а также пеликановидного большерота — «угря-пеликана» с огромной нижней челюстью.

Кроме того, на вулканическом дне нашлись следы пемзы, образовавшейся в ходе извержения Кракатау в 1883 году в Индонезии.

Ранее в США стартовал конкурс красоты среди летучих мышей.

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