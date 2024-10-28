В США стартовал конкурс красоты среди летучих мышей, пишет HuffPost. Победителя выберут путем онлайн-голосования.

Онлайн-конкурс красоты, посвященный летучим мышам, проводится, чтобы повысить осведомленность об их экологической роли. Событие совпадает с началом Недели этих млекопитающих, в рамках которой эксперты проводят образовательные мероприятия.

Специалист по дикой природе Эмма Баск подчеркивает, что менее одного процента летучих мышей являются переносчиками бешенства, указывая на необходимость развеять мифы о них. Эти животные также играют ключевую роль в окружающей среде, поедая насекомых и опыляя цветы и фрукты.

«Вокруг летучих мышей много страхов и заблуждений», — добавила специалист.

В прошлом году победителем конкурса стала большеухая летучая мышь по кличке William ShakespEAR, а в 2022 году — каньонная летучая мышь Barbara.

Ранее летучая мышь сбежала из немецкого зоопарка, спрятавшись в куртке посетительницы.