Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США стартовал конкурс красоты среди летучих мышей

HuffPost: в CША выберут самую красивую летучую мышь

close
Global Look Press

В США стартовал конкурс красоты среди летучих мышей, пишет HuffPost. Победителя выберут путем онлайн-голосования.

Онлайн-конкурс красоты, посвященный летучим мышам, проводится, чтобы повысить осведомленность об их экологической роли. Событие совпадает с началом Недели этих млекопитающих, в рамках которой эксперты проводят образовательные мероприятия.

Специалист по дикой природе Эмма Баск подчеркивает, что менее одного процента летучих мышей являются переносчиками бешенства, указывая на необходимость развеять мифы о них. Эти животные также играют ключевую роль в окружающей среде, поедая насекомых и опыляя цветы и фрукты.

«Вокруг летучих мышей много страхов и заблуждений», — добавила специалист.

В прошлом году победителем конкурса стала большеухая летучая мышь по кличке William ShakespEAR, а в 2022 году — каньонная летучая мышь Barbara.

Ранее летучая мышь сбежала из немецкого зоопарка, спрятавшись в куртке посетительницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами