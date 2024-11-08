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Администратор и стилист повырывали друг другу волосы в драке в петербургском салоне

РЕН ТВ: в Петербурге сотрудницы салона красоты повырывали друг другу волосы

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Galileo30/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге между сотрудницами салона произошла драка, в ходе которой они повырывали друг другу волосы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел в одном из городских салонов красоты. Стилист пришла на работу в состоянии алкогольного опьянения — у нее начался конфликт с администратором. Сотрудницы перешли от слов к рукоприкладству и вступили в ожесточенную драку.

Потасовку между женщинами пытался разнять мужчина, однако мероприятие не увенчалось успехом — он отступил, а сотрудницы салона красоты продолжили рвать волосы друг на друге. Информации о состоянии участниц драки не поступало, прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого соседи схлестнулись в массовом побоище из-за музыки во дворе дома в Челябинске. Участники потасовки кричали, оскорбляли и валяли друг друга по земле.

Ранее двое россиян подрались в пункте выдачи заказов из-за грубости одного из них.

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