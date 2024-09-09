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Соседи схлестнулись в массовом побоище из-за музыки во дворе дома в Челябинске

В Челябинске соседи из-за музыки устроили массовое побоище во дворе

В Челябинске конфликт, произошедший между соседями из-за музыки, обернулся массовым побоищем во дворе. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 7 сентября во дворе одного из домов на улице Барбюса. Между соседями произошел конфликт из-за того, что отдыхающие громко слушали музыку.

В какой-то момент словесная перепалка переросла в массовую драку — на кадрах видно, как ее участники кричат, оскорбляют и валяют друг друга по асфальту. Одна из женщин утверждает, что на момент громкого прослушивания аудиокомпозиций было 8 часов вечера.

На место происшествия выехали полицейские, сообщает Telegram-канал. Зачинщиков конфликта доставили в отдел, где с ними была проведена профилактическая работа. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее конфликт мужчин в тюменском парке обернулся массовой дракой со стрельбой и кровопролитием.

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