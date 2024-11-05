Двое россиян подрались в пункте выдачи заказов из-за грубости одного из них

В Стерлитамаке двое мужчин подрались в пункте выдачи заказов (ПВЗ) СДЭК. Поводом для драки послужил тон общения одного из клиентов с сотрудницей ПВЗ: женщина объясняла мужчине, что не может выдать ему заказ без документов, но он попытался оспорить это в грубой форме. Это не понравилось его соседу, также получавшему заказ, после чего между клиентами завязался конфликт. Видео с дракой опубликовала Baza в Telegram-канале.

На кадрах двое мужчин общаются с сотрудницами компании, когда один из них резко поворачивается к другому со словами: «Вам никто ничего не обязан. Тебе сказали: порядок выдачи какой. Есть паспорт — есть выдача. <...> Ты как с ними разговариваешь?! Выйти хочешь?» После этого оба оппонента переходят на повышенные тона и драка начинается прямо у стойки выдачи товаров. Мужчин пытается разнять сотрудница ПВЗ, ребенок одного из них кричит от страха и жмется в кабинке для примерки одежды, пока работница пункта не отводит его в сторону.

Драка заканчивается тем, что один из оппонентов укладывает другого на спину, после чего помогает ему подняться. Мужчины договариваются о том, что конфликт исчерпан. Столкновение завершается знакомством и обменом рукопожатиями.

Ранее в Шушарах женщина напала на сотрудницу ПВЗ, которая решила сделать перерыв.