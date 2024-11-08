Эксперт объяснила, почему российские инвесторы уходят из Таиланда

Ведущие экономисты Таиланда выступили за усиление государственной поддержки сектора недвижимости. Они призывают пересмотреть ипотечные правила и привлечь иностранных инвесторов. Этому не в последнюю очередь способствовало резкое падение числа покупок кондоминиумов иностранцами, в том числе и россиянами. О том, почему российские инвесторы теряют интерес к Таиланду и к каким странам стоит присмотреться сейчас, «Газете.Ru» рассказала Галия Бердникова — основатель PropTech компании по владению премиальной недвижимости по модели flexible ownership — BIRDNECK share.

«На снижение спроса на недвижимость в Таиланде среди россиян и других иностранцев могло повлиять несколько факторов. В первую очередь — не оправдались ожидания инвесторов, так как Таиланд медленно восстанавливает экономику после пандемии (в 2023 году их рост ВВП составил 1,9%, оказавшись хуже всех прогнозов). Страна в этом смысле отстает от соседей в регионе: для сравнения, экономика Индонезии выросла на 5%. В Таиланде же наблюдается задолженность домохозяйств, слабый экспорт и спад доходов от туризма. Также несколько последних скандалов в правительстве и отставка чиновников неблагоприятно влияют на деловую активность в регионе», — объяснила она.

Помимо этого, правительство Таиланда усилило контроль за краткосрочной арендой, что затрудняет иностранным инвесторам сдачу своих объектов в аренду через платформы, такие как Airbnb. Это ограничивает возможности получения дохода от недвижимости. И в целом экономическая нестабильность, колебания курсов валют, включая ослабление рубля, и общая экономическая неопределенность снижают покупательскую способность россиян за границей.

«Спрос восстановится, если Таиланд ослабит визовые требования или предложит новые программы долгосрочного пребывания для иностранных инвесторов. Сейчас правительство принимает меры для борьбы с инфляцией, что уже хорошо.

Но хочется отметить, что падение спроса наблюдается не во всем королевстве Таиланд и не по всем классам объектов. Есть, например, сектор премиум недвижимости, он менее восприимчив к любым колебаниям», — подчеркнула эксперт.

Как альтернатива Таиланду, россиянам можно рассмотреть глобально весь мир, не ограничиваясь ближайшими странами. Все зависит от целей покупки недвижимости за границей: для личного отдыха, пассивного дохода или в качестве пенсионных накоплений.

«Сейчас, например, Южная Корея демонстрирует стабильную экономику и высокий уровень безопасности. Развитая инфраструктура, высокое качество жизни и образовательные возможности делают ее привлекательной для семейных инвесторов. Долгосрочные визовые условия для россиян пока ограничены, но для краткосрочного или временного проживания Корея может быть хорошим вариантом. В стране стабильный спрос на внутренний туризм, поэтому недвижимость здесь — хороший источник пассивного дохода или роста капитала», — сказала специалист.

Не падает спрос и на Бали. Остров очень популярен среди россиян, благодаря спокойному ритму жизни и уникальной природе.

«Индонезия предлагает различные визовые программы, включая долгосрочные, что делает ее удобной для длительного проживания. Цены на недвижимость здесь часто ниже, чем в Таиланде, а международная среда и простота оформления документов делают регион гибким для инвесторов, ориентированных на спокойное и комфортное место проживания», — резюмировала она.

Ранее выяснилось, что россияне покупают квартиры меньшей площади из-за высоких цен на недвижимость.