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Россиянам раскрыли правду, действительно ли глутамат натрия опасен для здоровья

Химик Панов: глутамат натрия в умеренных количествах безопасен для здоровья

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Глутамат натрия, также известный как мононатриевая соль глутаминовой кислоты, является широко используемой пищевой добавкой, которая придает продуктам усиленный вкус. Он был впервые выделен в начале XX века и с тех пор активно используется в пищевой промышленности в различных продуктах, включая соусы, супы, консервы и полуфабрикаты, рассказал «Газете.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

«Важно отметить, что глутамат натрия является аминокислотой и имеет природное происхождение. По этой причине глутамат присутствует не только в продуктах в качестве добавки, но и в натуральных продуктах, таких как сыр, томаты и грибы, в которых образуется естественным образом», — объяснил он.

Несмотря на широкое применение, глутамат натрия нередко вызывает опасения у людей: многие считают эту добавку страшной химией, вызывающей зависимость от продуктов. Кроме того, существует мнение о связи употребления этой добавки и возникновением так называемого «синдрома китайского ресторана», включающего такие симптомы, как головная боль, тошнота, потливость и ощущение жжения в области груди.

«Исследования показывают, что глутамат натрия в умеренных количествах безопасен для большинства людей. Однако стоит учитывать, что у некоторых может быть индивидуальная непереносимость этой добавки. В таких случаях употребление глутамата натрия может вызывать аллергические реакции или другие нежелательные эффекты», — резюмировал эксперт.

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