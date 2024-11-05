Девятимесячная девочка получила ожоги из-за упавшего чайника с кипятком

В Кировском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования младенца, девятимесячная девочка госпитализирована с ожогами. Об этом сообщает 78.ru.

Из квартиры на Трамвайном проспекте госпитализирована девятимесячная девочка с ожогами кисти и предплечья. Ребенок обварился кипятком из чайника. По словам родителей, они поставили вскипевший чайник на пол и отвлеклись, чтобы достать бутылочку для детской смеси.

Девочка ползла по полу и схватилась за чайник с кипятком, емкость опрокинулась. Пострадавшая находится под медицинским наблюдением в состоянии средней степени тяжести.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области двухлетний ребенок получил тяжелые ожоги, упав в ведро с кипятком. Врачи диагностировали у мальчика ожоги второй и третьей степени 56% поверхности тела. У ребенка пострадали живот, грудь, спина, плечи, руки, ягодицы и половой орган.

Ранее в Ленобласти младенец опрокинул на себя кипяток и попал в реанимацию.