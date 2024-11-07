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Россиянку изнасиловали в темном сквере в центре Гусь-Хрустального

«Зебра ТВ»: в центре Гусь-Хрустального девушку изнасиловали в темном сквере

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Depositphotos

В центре города Гусь-Хрустального неизвестный изнасиловал девушку. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает «Зебра ТВ».

По информации издания, инцидент произошел 3 ноября в сквере, расположенном возле Музея хрусталя имени Мальцова на улице Калинина — там в тот момент проходила «Ночь искусств». Неизвестный изнасиловал девушку, несмотря на то, что рядом находились посетители музея и прохожие — там было настолько темно, что никто ничего не увидел.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Личность преступника на данный момент установить не удалось.

Отмечается, что в сквере, где произошло преступление, не работали фонари. С наступлением темноты видимость в этой зоне стремилась к нулю, однако после произошедшего освещение восстановили в течение двух суток. Местные жители рассказали, что ранее городская администрация не занималась этим вопросом, ссылаясь на недостаток финансирования.

Ранее петербурженка обвинила знакомого в жестоком изнасиловании.

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