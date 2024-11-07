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Москвич заманил 16-летнюю девушку в подъезд и домогался ее

В Москве мужчину обвинили в домогательствах в отношении подростка в подъезде

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Shutterstock/evgeniykleymenov

В Москве местного жителя обвинили в домогательствах в отношении 16-летней девушки, которую он заманил в подъезд. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 5 ноября в одном из домов на улице Академика Комарова. Мужчина обманом заманил девушку-подростка в подъезд и там совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

После произошедшего несовершеннолетняя обо всем рассказала своим родителям, которые, в свою очередь, обратились за помощью в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого. На данный момент мужчине предъявили обвинение, следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу.

Ранее россиянина, домогавшегося четырехлетней дочери, осудили на 14 лет.

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