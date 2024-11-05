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Россиянина, домогавшегося четырехлетней дочери, осудили на 14 лет

В Екатеринбурге осудили мужчину, домогавшегося четырехлетней дочери

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Depositphotos

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который совершал в отношении четырехлетней дочери насильственные действия сексуального характера. Об этом со ссылкой на адвоката сообщает «Консорциум женских неправительственных объединений».

По словам адвоката, который представлял интересы потерпевшего ребенка на всех стадиях следствия и суда, инцидент произошел, когда девочке было четыре года. Сын, которому на тот момент было девять лет, рассказал вернувшейся с работы матери, что отец делал с сестрой «что-то непонятное», а затем он застал их вместе под одеялом. Родительница расспросила малолетнюю о произошедшем и обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, материалы которого позже были рассмотрены в суде. Мужчину признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка и назначили ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой 500 тысяч рублей дочери за моральный ущерб.

Ранее крымчанин надругался над 11-летней девочкой.

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