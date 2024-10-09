Сотни голодных енотов захватили дом женщины в США, пишет UPI.

Жительница города Поулсбо, штат Вашингтон, обратилась в местные органы власти после того, как обнаружила, что ее дом оказался окружен почти сотней енотов. По словам женщины, на протяжении 35 лет она подкармливала этих пушистых животных, однако около шести недель назад их количество на ее территории стремительно возросло.

По словам представителя шерифа, еноты днем и ночью сидят около дома американки, требуя еды. Женщина обращалась к специалистам, но ей сказали, отлов и переселение енотов будет стоить $500 за каждого.

Сейчас местные власти пытаются помочь женщине решить эту проблему. Пользуясь случаем, чиновники напомнили людям, что не стоит прикармливать диких животных, так как это может привести к проблемам, подобной этой.

Ранее в США пробравшийся на трибуну енот спровоцировал хаос во время матча.