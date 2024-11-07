В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадала женщина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары дронами по двум населенным пунктам в Белгородской области, в результате в Шебекинском городском округе женщина получила ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что пострадавшую с осколочными ранениями шеи и ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. В доме в двух квартирах повреждены остекление, внутренняя отделка и стены.

По сведениям губернатора, в результате еще трех атак дронов и снаряда в Шебекино были выбиты окна в одной из квартир, а также повреждены инфраструктурные объекты и легковой автомобиль.

В селе Реляховка в Краснояружском районе дрон атаковал линию электропередачи, из-за чего нарушено энергоснабжение в пяти населенных пунктах. Это села Вязовое, Репяховка, Графовка, Надежевка и хутор Ново-Репяховка», добавил глава региона, отметив, что информация о последствиях атак уточняется.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.