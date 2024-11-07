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Три сестры удивились, узнав цену монеты, доставшейся им от брата

Mirror: редкий дайм, доставшийся сестрам от брата в США, стоит $500 тысяч

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Shutterstock

В США три сестры узнали, сколько стоит монета, доставшаяся им от брата, пишет Mirror. Женщины уверены, что в случае ее продажи обеспечат себе безбедную старость.

Сестры из Огайо унаследовали дайм от брата. Монета, выпущенная в Сан-Франциско в 1975 году, была помещена в банковское хранилище на 40 лет. Недавно женщины выяснили, что она является редким экземпляром без знака монетного двора «S», что делает ее высоко востребованной среди коллекционеров.

Ранее аналогичная монета была продана на аукционе за $456 тыс. Ян Рассел, президент GreatCollections, оценил стоимость дайма сестер в $500 тыс.

Сестры, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что их брат и мать приобрели монету в 1978 году за $18 тыс., рассматривая ее как финансовую подушку безопасности. Женщины пока не решили, что делать с даймом, но в случае его продажи разделят деньги на троих.

Ранее хранившая коллекцию золотых монет семья удивилась, узнав их реальную стоимость.

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