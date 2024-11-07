В России планируют вывозить брошенных и раненых животных из зоны СВО

В России могут запустить пилотный проект по вывозу раненых и брошенных животных с территорий, где ведутся боевые действия. Об этом стало известно на «Докучаевской конференции».

«Необходимо узаконить вывоз брошенных и раненых животных с территорий боевых действий. <...> В скором времени будет запущен пилотный проект, в рамках которого будет сформирована нормативная база содержания приютов», — говорится в официальном заявлении по итогам конференции.

Соответствующее предложение выдвинул главный инженер по материально-техническому снабжению ГАУ «Московский зоопарк», руководитель проекта Фонда национальной природы Сергей Луцкий.

Вывоз животных станет возможным после того, как он будет выведен в правовое поле и попадет в нормативную разработанную базу.

«Сейчас мы работаем в сторону узаконивания перемещения животных из зон боевых действий — некоторые уже не дождались. Там нет людей с зоологическим образованием, ни зоологов, ни ветврачей. Поэтому мы подняли этот вопрос на законодательном уровне», — резюмировал Луцкий.

Отмечается, что в настоящее время в России опека за бездомными животными осуществляется силами бюджетных учреждений, что будет распространяться на Новороссию и Донбасс.

18 октября в Московском зоопарке рассказали о подготовке животных к спячке. Там живет бурый медведь Гром, которого эвакуировали из Донбасса.

Ранее в Красноярском крае спасли двух бездомных собак, которые провели два дня в котловане.