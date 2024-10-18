В Московском зоопарке рассказали о подготовке животных к зиме

С наступлением холодов некоторые животные в Московском зоопарке, среди которых жираф, медоеды, сурикаты, капибары, приматы, муравьед и некоторые виды птиц, уже переехали в свои зимние вольеры, где для них поддерживается комфортная температура, сообщает пресс-служба зоопарка.

В зоопарке есть и животные, которые останутся активны и в зимнее время. На протяжении всей зимы посетители смогут увидеть леопарда, пуму, семейство рысей, росомаху, амурского тигра и других животных.

Также зимой можно будет увидеть больших панд. Только в особо морозные дни, когда на улице будет ниже 25 градусов, панды останутся во внутреннем вольере.

Готовится к зиме и символ зоопарка манул Тимофей, который находится в процессе зажировки. В начале лета манул достиг своего минимального веса в 3,75 кг. Сейчас манул весит около 5,2 кг, а к зиме его вес может достичь 7 кг.

На территории зоопарка живет и бурый медведь Гром, которого 2 года назад эвакуировали из Донбасса. В ноябре обычно медведь впадает в спячку. Во внутреннем вольере медведю отключат отопление.

В зимнюю спячку впадают и еноты. В условиях зоопарка они ложатся в спячку в середине или конце декабря, а просыпаются в марте.

На «зимний» распорядок дня перейдут и гориллы. В это время гориллы раньше ложатся спать и постоянно находятся в вольерах павильона «Приматы». Из их рациона уберут сезонные фрукты и ягоды. Во время повышенной опасности ОРЗ гориллам в рацион добавят свежий чеснок и витаминные комплексы.

Напомним, 30 сентября на сайте mos.ru появилась возможность наблюдать за животными с помощью онлайн-трансляций. Камеры установили в 9 вольерах, включая капибар, рысей, панд, лам, медоедов, сурикатов, бегемота, орангутанов, горилл и слонов. Камеры установлены как в уличных, так и во внутренних вольерах животных.