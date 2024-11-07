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Британка уверяет, что сосед специально отравил ее рыб в пруду

Metro: жительница Англии рассказала, что сосед отравил 28 рыб в ее пруду

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Женщина из Англии уверяет, что сосед отравил ее рыб в пруду после ссоры, пишет Metro. Она считает, что таким образом мужчина хотел ей отомстить.

Кристин Уайтли рассказала, что 28 ее домашних рыбок, которые жили в пруду, были отравлены соседом. Женщина считает, что мужчина вылил в воду моющее средство, так как на поверхности было много пены, а в воздухе стоял характерный мыльный запах.

Британка добавила, что ухаживала за прудом в течение 22 лет, поэтому случившееся стало для нее настоящим шоком. В панике она даже пыталась реанимировать рыб, используя самодельные аквариумы, но идея не увенчалась успехом.

Семья подала заявление в полицию, которая начала расследование инцидента.

Ранее школьник поймал рекордного сома на рыбалке в Испании. В течение 25 минут подросток боролся со своей добычей.

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