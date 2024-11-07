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Полицейские связали резиновым жгутом жителя Москвы и избили после концерта

«Осторожно, новости»: житель Москвы потерял сознание после избиения полицейскими

Сотрудники полиции связали и избили жителя Москвы Даниила Девяткина после концерта в баре. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В ночь на 26 октября мужчина пошел на концерт в бар, где потерял номерок от гардероба. Сотрудники отказались выдать ему куртку и предложили подождать до утра. Мужчина вызвал полицию, которая, по его словам, несмотря на отсутствие конфликта с сотрудниками бара, доставила его в отделение.

В здании ОМВД России по Тверскому району один из полицейских нашел резиновый жгут и связал мужчине ноги. На него надели наручники и отвели в коридор без камер.

«Я все еще мог двигаться. Тогда он снова ушел и вернулся уже с катушкой канцелярского прозрачного скотча, которым примотал мне ноги одну к другой», — поделился Даниил.

После того, как мужчину обездвижили, по его словам, полицейские начали бить его по голове и другим частям тела, из-за чего он потерял сознание. Когда он пришел в себя, то попросил вызвать врачей. Перед госпитализацией ему выписали штраф в размере 500 рублей. Отмечается, что мужчина обратился в СК.

5 ноября мурманские полицейские избили молодого человека 2003 года рождения по неизвестным причинам. Их подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Ранее россиянин избил знакомого и выбросил его с девятого этажа.

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