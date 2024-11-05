Полицейских из Мурманской области обвинили в избиении 21-летнего юноши

В Мурманске возбуждено уголовное дело против полицейских, необоснованно применивших насилие, сообщили в региональном СУ СКР.

Инцидент произошел 22 октября возле одного из домов по улице Шабалина в областном центре. По версии следствия, двое сотрудников ОМВД России по Кольскому району, оказавшиеся там при исполнении служебных обязанностей, избили потерпевшего руками и ногами. Молодой человек 2003 года рождения получил удары в голову и живот.

Причины агрессии правоохранителей остаются неизвестными. Теперь их подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия. В каком состоянии сейчас находится жертва, не уточняется.

Пока следователи устанавливают обстоятельства случившегося, по делу допрашиваются свидетели и назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее в Москве полицейский избил и ограбил прохожего вместе со своими знакомыми.